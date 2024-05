So besonders ist der 1. Mai für die Kumpel aus dem Kaliwerk Zielitz

Wolmirstedt. - Die Maifeier der Kalikumpel hat Tradition. Immer am Tag der Arbeit, dem 1. Mai treffen sich Kumpel, ehemalige Kumpel sowie deren Familien in und vor der Wolmirstedter Museumsscheune. Die Stimmung war auch in diesem Jahr fröhlich, doch im Grunde geht es um mehr.