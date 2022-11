So kämpfen die Eltern der „Johannes Gutenberg“-Schule in Wolmirstedt um den Abschluss

Wird ein Abitur an der Gesamtschule „Johann Gutenberg“ auch in Zukunft möglich sein? Auf einer Infoveranstaltung berieten sich Etern betroffener Schülerinnen und Schüler.

Wolmirstedt - Die Stimmung ist angespannt, als Eltern und Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule „Johannes Gutenberg“ am 8. November 2022 in der Aula zusammenkommen. Eingeladen wurden sie vom Schulelternrat, der gemeinsam über die künftige Abiturstufen diskutieren will. Denn ob im nächsten Jahr ein Abiturjahrgang zustande kommt, steht noch wegen zu geringer Schülerzahlen auf der Kippe.