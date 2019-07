Im Internationalen Gymnasiums "Pierre Trudeau" in Barleben hat es ein großes Sommerfest gegeben. Die Schüler waren begeistert.

Barleben l Ein großes Sommer- und Sportfest haben die Schüler des Internationalen Gymnasiums „Pierre Trudeau“ auf ihrem Campus veranstaltet. Drei Stunden lang konnten sich alle Schüler von der fünften bis zur zwölften Klasse an vielen Stationen sportlich betätigen und hatten dabei viel Spaß. Neben Schnelligkeit, Geschick und Treffsicherheit waren auch Verstand und Kreativität gefragt.

Das Fest hatte erstmals die Schülervertretung im Team organisiert: „Wir hatten schon richtig Bammel, dass es nicht gut funktioniert. Es gab kleine Anlaufschwierigkeiten, aber jetzt läuft alles wie geschmiert“, sagte Schulsprecherin Helena Schlaizer. „Ich bin wirklich stolz auf die Schüler, dass sie das alles so alleine auf die Beine gestellt haben“, betonte Kirstin Wolter, Lehrerin für Religion und Deutsch.

Jede Klasse mit eigenem Stand

Jede Klasse musste sich selbst Gedanken darüber machen, was sie an ihrem eigenen Stand veranstalten möchte. Drei Stunden durchliefen dann die Schüler im Zehn-Minuten-Takt jede Station und probierten sich aus. So bewiesen sie beim gemeinsamen Seilspringen Teamgeist. Beim Dosen- und Teebeutelwerfen trainierten sie ihre Treffsicherheit. Großen Spaß hatten die Schüler auch dabei, Tischtennisbälle in Becher zu werfen. Das war schwerer als gedacht, schließlich mussten sie die Bälle so wie beim Tischtennis werfen. Etwas schwindelig wurde den Jungen und Mädchen bei der Station, bei der sie mehrmals um einen Ball herum laufen und dann ein Tor schießen mussten. Doch das gelang einigen trotz Schwindel recht gut. Beim Eierlaufen folgten die Jugendlichen einer weißen Linie und brachten die runden Schätze sicher ans Ziel. An einer weiteren Stationen rannten die Schüler zu einem Tisch, um dort ein Gedicht über Themen wie Tsunami oder das Grundgesetz zu schreiben.

Bilder Mit einem Fechthieb sollen bei diesem Wettbewerb die Holzscheite mit Schwung umgestoßen werden, was nicht einfach ist. Foto: Hoang Lan Dinh



Die Schülerfirma verkaufte Merchandising-Artikel der Schule, unter anderem auch einen selbst gestalteten Schulplaner. Außerdem verkauften die Elftklässler fleißig Hotsdogs und Getränke, um ihre Abikasse zu füllen.

Im Foyer konnten Besucher die besten Kunstwerke aller Jahrgänge in einer Ausstellung begutachten. Es waren Werke von Malerei, Plastik, Design, Kalligrafie und mehr dabei.