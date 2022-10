Sperrmüll am Haus in Irxleben bleibt liegen

Bau- und Liefer-Lkw kommen durch die Morgenstraße in Irxleben. Doch die Sperrmüllabfuhr darf die Anliegerstraße nicht mehr befahren. Die älteren Anlieger sind verzweifelt, denn es findet sich einfach kein Kompromiss.

Fotos: C. Bosse

Irxleben - Eigentlich wohnt Klaus Kruppa in der Morgenstraße in Irxleben sehr idyllisch. Sein Einfamilienhaus ist an der zugegeben recht schmalen Anliegerstraße ruhig gelegen und liegt trotzdem im Ortskern des Bördedorfes.