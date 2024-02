Von April bis Oktober wird an der Ortsdurchfahrt Dolle gebaut, die Straße gesperrt. Was bedeutet das für die Anwohner?

Sperrung in Dolle hat Konsequenzen

Der neue Verbandsgemeindebürgermeister der Elbe-Heide, Stefan Crackau, möchte wie bereits sein Vorgänger die Gemeinderatssitzungen besuchen. So war er auch bei der Sitzung in Burgstall zu Gast. Thema war die Ortsdurchfahrt Dolle.

Dolle - Die Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt Dolle und die damit einhergehende Vollsperrung bewegte die Anwohner. Einen Einblick in den geplanten Ablauf gab es jetzt während der Gemeinderatssitzung in Burgstall.

Zur ersten Sitzung im neuen Jahr konnte der Gemeinderat Burgstall nicht nur den neuen Bürgermeister der Verbandsgemeinde Elbe Heide, Stefan Crackau, als Gast begrüßen, sondern auch zahlreiche Einwohner der Orte Burgstall, Cröchern und Dolle, die Fragen an den Gemeinderat hatten und dafür die Einwohnerfragestunde nutzten.

Die Fragen der Bürgerinnen aus Dolle, Saskia Luzemann und Stefanie Zillmann, betrafen die geplante Sperrung in der Ortslage Dolle. Hier sind Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten an der L38 (alt B 189) geplant.

Als Bauzeit für die Ausbaulänge von 1.772 Kilometern sind April bis Oktober vorgesehen. Während dieser Bauzeit ist eine Ortsdurchfahrt nicht möglich. Eine einseitige Sperrung mit Ampelregelung darf nach veränderten Sicherheitsbestimmungen nicht mehr erfolgen. Die Durch- und Zufahrt der Rettungsfahrzeuge soll jedoch während der gesamten Bauzeit gegeben sein.

Es wird zwei Bauabschnitte geben

Die Baumaßnahmen werden in zwei Abschnitte untergliedert. Begonnen wird mit dem Abschnitt Autobahnabfahrt bis zur Kastanienstraße. Für die Anwohner bringt dies zahlreiche Einschränkungen mit sich. Die Anwohner der Magdeburger Straße können, wie auch die Anwohner der Lindenstraße im zweiten Bauabschnitt, mit ihren Fahrzeugen nicht auf die Grundstücke fahren und müssen diese außerhalb abstellen. Der Feldweg gegenüber der Autobahnabfahrt zur Siedlung soll aufgeschottert werden. Hier ist dann eine Möglichkeit zur Zufahrt Jacobstraße, Kastanienstraße und Seniorenpark gegeben.

Leider kann dieser geschotterte Weg nicht von Bussen befahren werden. Der Kraftverkehr wird daher nur eine Bushaltestelle am Ortsausgang Richtung Burgstall anfahren. Für alle Kinder, die regelmäßig den Schülerverkehr nutzen, und sonstige Busreisende bringt dies lange Fußwege durch den Ort mit sich.

In Prüfung: Erweiterung der Zone 30

Der Verkehr in der Siedlung wird durch die Zufahrt über den geschotterten Feldweg stark zunehmen. Hier ist geplant, den Verkehr nur für Anlieger freizugeben und den gesamten Durchgangsverkehr über die Autobahn zu führen. Eine Erweiterung der bestehende Zone 30 oder andere Regelungen zur Verkehrssicherheit in der Siedlung sollen noch geprüft werden.

Die Tankstelle in Dolle wird während des ersten Bauabschnittes ihren Betrieb aufrecht zu erhalten, plant aber im zweiten Bauabschnitt zu schließen. Für Anfang Februar sind Beratungen beim Bauamt geplant, bei denen die einzelnen Maßnahmen, Termine und Abläufe zum Ausbau der Ortsdurchfahrt Dolle konkretisiert werden.

Danach erfolgt eine Informationsveranstaltung für die Bürger in Dolle, hier sollen alle Details zu den Baumaßnahmen erläutert werden. Weitere Informationen erfolgen im Amtsblatt und in den Schaukästen im Ort.

Wer will in detr Gemeinde aktiv sein?

Für den neuen Verbandsbürgermeister Stefan Crackau war diese Sitzung die erste in der Gemeinde Burgstall, an der er als Gast teilnahm. Das große Interesse der Einwohner am öffentlichen Teil der Sitzung habe ihn positiv überrascht.

Stefan Crackau ermutigte die Einwohner, sich in Bezug auf die kommenden Kommunalwahlen am 9. Juni zu überlegen, ob für sie nicht auch eine aktive Mitarbeit im Gemeinderat attraktiv wäre. Übrigens: Die Bewerbungsfrist als Einzelkandidat oder einer Wählergruppe läuft und endet am Dienstag, 2. April.