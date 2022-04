Spring- und Dressurreiter beenden ihre Saison in Colbitz

Bisher sorgte der Reit- und Fahrverein in Colbitz für Spring- und Dressurreiter immer für den Start in die sogenannte „Grüne Saison“. Nun bildet er den Abschluss.

Colbitz - Bisher sorgte der Reit- und Fahrverein in Colbitz für Spring- und Dressurreiter immer für den Start in die sogenannte „Grüne Saison“. In diesem Jahr sei jedoch alles anders, erklärte die stellvertretende Vorsitzende des Vereins, Manuela Hasenkrug. „Weil wir das traditionelle Turnier im April verschieben mussten, sorgen wir nun mit einem großen Turnier in Colbitz für den Abschluss der grünen Saison.“