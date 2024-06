Das OK-Live-Ensemble will auch in diesem Jahr beim Wolmirstedter Stadtfest überzeugen.

Wolmirstedt. - Drei Tage lange wird am kommenden Wochenende auf der Wolmirstedter Schlossdomäne Stadtfest gefeiert. Der Arbeitskreis unter Federführung von Mike Steffens hat ein Programm zusammengestellt, bei dem jeder das Passende finden kann. Das Wetter soll nach aktuellen Aussichten ebenfalls eine gute Rolle spielen.

Beim Stadtfest wird wieder die gesamte Schlossdomäne bunt, der Platz vor der Museumsscheune, die Freilichtbühne, der Schlossgarten. Schausteller Rene Wesemann wird drei Tage lang Karussells, Fahrgeschäfte wie Autoscooter oder Entenangeln aufbauen. Außerdem gibt es Crêpes, Eis und Zuckerwatte.

Stadtfest-Rallye

Dazwischen können Kinder von drei bis 12 Jahren die Anlaufpunkte der Stadtfest-Rallye ansteuern. An etwa zehn Stationen bieten Wolmirstedter Vereine und andere Akteure, wie das DRK, Mitmach-Aktionen an. An jedem Stand bekommen die Kinder nach erfolgreicher Teilnahme an der Aktion einen bunten Aufkleber für den Wanderpass. Am Ende gibt es eine Urkunde und einen Überraschungspreis. Die Stände der Stadtfestrallye sind durch Fähnchen, sogenannte Beach-Flags, gekennzeichnet. Start ist die Wolmirstedter Stadtbibliothek.

OK-Live-Ensemble

Das Stadtfest ist außerdem die Bühne für die Geburtstags-Show des OK-Live-Ensembles Barleben-Wolmirstedt. Das Ensemble feiert in diesem Jahr das 30-jährige Bestehen und ist - wie immer - mit zwei Programmen am Start. Am Sonnabend, 15. Juni, um 16 Uhr zeigen der Nachwuchs das Programm „Kleine Künstler hoch hinaus“. Am Sonntag, 16. Juni, um 16 Uhr zeigen die Tänzer und Artisten das Programm „Jetzt wird es richtig bunt“.

Biker-Classic

Teil des Stadtfestes ist auch wieder die Ankunft der Biker-Classic am Sonnabend, gegen 15.30 Uhr. Die Biker starten um 10 Uhr am Elbeuer Bootshaus, bereits ab 9 Uhr bereitet der Kanu-Verein ein Frühstück vor.

Vereine gestalten auch zusammen mit den Stadträten die Wolmirstedter Schlacht der Vereine. Das ist ein vergnügliches Spektakel, bei dem fünf Vereine, unterstützt von Wolmirstedter Stadträten, um den Waldemar-Pokal wetteifern. Dazwischen erklingt die Musik eines Dudelsackspielers.

Bekannte Künstler

Es ist auch in diesem Jahr wieder gelungen, bekannte Künstler nach Wolmirstedt zu holen. Ronny Weiland, Katharina Herz, Peter Valance und Vanessa Neigert stehen auf der Freilichtbühne. Die Band „Zeitlos“ wird Sonnabendabend die Museumsscheune rocken.

Ohrelauf

Sportfreunde können sich bereits am Freitag beim 5. Ohrelauf austoben. Für drei Altersklassen gibt es drei Strecken, jedes Team besteht aus vier Läufern.

Der Eintritt zum Wolmirstedter Stadtfest ist frei. Finanziert wird aus Wolmirstedts Stadthaushalt und vielen Sponsoren.

Das Programm

Freitag, 14. Juni

16.30: Ohrelauf „Jeder Kilometer zählt“ (Schlossdomäne); 19 Uhr: 80er und 90er-Jahre-Party mit Übertragung des Eröffnungsspiels der Fußball-EM

Sonnabend, 15. Juni

Freilichtbühne: 14 bis 18 Uhr: „Wolmirstedt singt und tanzt“mit Katharina Herz, Ronny Weiland, Gemischter Chor Wolmirstedt, OK-Live-Ensemble, Chor Kolorit

Schlossdomäne: 14 Uhr: Kita Ohrespatzen; 15 Uhr: Kita Pusteblume; 15.30 Uhr: Ankunft Biker-Classic; 18 bis 20 Uhr: Duo „Handgemacht“; 20 bis 1 Uhr: DJ Matze

Museumsscheune: 20 bis 1 Uhr: Rock, Pop & Schlagernacht mit „Zeitlos“

Sonntag: 16. Juni

Freilichtbühne: 11 Uhr: Wolmirstedts Schlacht der Vereine mit Vereinen, Bürgermeisterin und Stadträten; 14 bis 18 Uhr: ...singen, tanzen, lachen an der Ohre – die Show für die ganze Familie mit Zauberer Peter Valance und Sängerin Vanessa Neigert, 30 Jahre OK-Live-Ensemble, Musikschulband „Die Quietschies“

Schlossdomäne: 13 Uhr: Gutenberg-Grundschule, 14 Uhr: Diesterweg-Grundschule; 15 Uhr: Bigband der Kreismusikschule