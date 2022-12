Feuerwehr Stolz wie Bolle: Farsleber Feuerwehr zieht ins neue Gerätehaus

Das neue Farsleber Feuerwehrhaus ist viel schicker, als andere Feuerwehrhäuser. In Gestaltung und Bau des Hauses sind nicht nur Herzblut, sondern auch viel Geld und Eigenleistung der Kameraden geflossen. Was treibt sie an?