Störche auf dem Strommast - können die Tiere ihr Nest in Wolmirstedt weiter bauen?

Störche in Not?

Brauchen die Störche in Elbeu Hilfe?

Wolmirstedt. - Störche in Elbeu - daran können sich selbst alteingesessene Bewohner nicht erinnern. Nun siedelt sich ein Storchenpaar an, doch in die Freude darüber mischt sich Sorge. Können die Adebare ihr Nest weiterbauen?