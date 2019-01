Einbrecher haben den Bewohner eines Hauses in Meitzendorf mit Pfefferspray verletzt. Sie flüchteten.

Meitzendorf l Ein Mann wurde am Donnerstag in seinem eigenen Haus in Meitzendorf mit Pfefferspray verletzt. Wie die Polizei mitteilt, hielt sich der Bewohner gerade im Keller des Einfamilienhauses am Seeweg auf, als er ungewöhnliche Geräusche im Haus hörte.

Der Mann sah nach und ertappte zwei Einbrecher, die gerade Schränke durchstöberten. Einer der Täter besprühte den Hauseigentümer mit Pfefferspray, bevor die Diebe die Flucht ergriffen. Die herbeigerufene Polizei leitete sofort umfangreiche Fahnungsmaßnahmen ein, die jedoch bisher ergebnislos blieben. Ein Fährtenhund nahm kurzzeitig eine Fährte auf.

Die Kriminalpolizei untersuchte den Tatort und sicherte Spuren. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.