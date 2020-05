Der Weg über die Wolmirstedter Amtstorstraße bleibt versperrt. Die Bürger sind sauer.

Wolmirstedt l Bürger können nach wie vor nicht den Weg über die Amtstorstraße und die Amtsbrücke nehmen. Die Baustelle erstreckt sich über die gesamte Breite, die Bauarbeiter schicken Fußgänger und Radfahrer weg. Bürger berichten, dass dabei auch ziemlich unflätige Worte fallen. Was ist da los?

Angekündigt war, dass ein Weg an der Baustelle entlang für Fußgänger und Radfahrer frei bleiben soll, dass lediglich Autos diesen Weg nicht nehmen können. Nachdem es bereits am Freitag Beschwerden gab, versicherten die Bauarbeiter gegenüber der Volksstimme, ab sofort Fußgänger und Radfahrer an der Baustelle vorbeizulassen. Sie sprachen von einem Missverständnis, davon, dass sie von einer Vollsperrung ausgegangen waren und die Baustelle entsprechend eingerichtet hatten. Im Laufe des Tages hatten sie jedoch erkannt, dass Fußgänger und Radfahrer die Strecke auch während der Bauarbeiten passieren dürfen und versprachen, einen Weg freizuhalten. Am Wochenende suchten sich Bürger ihren Weg an der Straße entlang. Am Montag war jedoch wieder alles anders.

Unfreundliche Bauarbeiter

Die 70-jährige Carola Teichmann berichtete am Leser-Telefon, dass sie am Montag früh einen Termin wahrnehmen musste und dazu den Weg über die Brücke und die Amtstorstraße genommen hatte. Zurück sei sie dort allerdings nicht mehr gekommen, ihr wurde der Weg versperrt. Auch sie spricht von einer großen Unfreundlichkeit.

Simone Heiß, die im Rathaus für diese Baustelle verantwortlich ist, zeigt sich verärgert. „Das darf nicht sein.“ Es sei vereinbart gewesen, dass Radfahrer und Fußgänger durchkommen. Zwar seien Anfangsirritationen beim Einrichten einer Baustelle möglich, aber die seien bereits am Freitag ausgeräumt worden. Warum am Montag erneut Fußgänger abgewiesen wurden, sei unklar und auch nicht zu tolerieren.

Ab dem heutigen Dienstag soll nun ein Weg durch den Torbogen eingerichtet werden, sodass Fußgänger und Radfahrer die Strecke zwischen Bürgerhaus und Bibliothek passieren können. Das Pflaster wurde dort zum Teil schon entfernt, deshalb werde der Weg aufgeschottert, sodass er eine gewisse Festigkeit bekommt. Schließlich leben in der Elbeuer Straße jenseits der Amtsbrücke auch Menschen, die mit einem Rollator unterwegs und auf einen Fußweg in die Stadt angewiesen sind.

Die Bauarbeiten dauern bis Oktober. Die Amtstorstraße soll einen Asphaltbelag bekommen, zuvor werden in der Erde Wasserkanäle erneuert.