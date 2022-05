Sturm hinterlässt viele Schäden in den Ortsteilen der Niederen Börde

In der Gemeinde Niedere Börde haben die drei letzten Sturmtiefs ihre Spuren hinterlassen. Feuerwehren und der Wirtschaftshof waren und sind teil- weise noch im Dauereinsatz.

Dieser umgestürzte Baum verfehlte in Gutenswegen nur um wenige Meter ein Einfamilienhaus. Mitarbeiter des Wirtschaftshofes beseitigten die Gefahr.

Groß Ammensleben/Gutenswegen/Samswegen - Viel zu tun haben die Mitarbeiter des Wirtschaftshofes der Gemeinde Niedere Börde am Montagvormittag. Im gesamten Gemeindegebiet haben insgesamt drei Sturmtiefs ihre teilweise schweren Spuren hinterlassen. Auf dem Friedhof in Samswegen sind einige Bäume umgestürzt. Bis zum Frühstück ist man hier mit der Schadensbeseitigung fertig. Trotz alledem gilt weiterhin Vorsicht auf dem Gelände. „Wir haben hier im Rahmen der Gefahrenabwehr die umgestürzten Bäume beseitigt, trotzdem werden wir in den kommenden Tagen noch mal dem Rechten schauen“, erklärt einer der Männer.