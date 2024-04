Der Sturm riss am Montagabend einen Baum auf die Straße, ein weiterer landete auf einer Hochspannungsleitung. Bürger in Elbeu und Glindenberg waren stundenlang ohne Strom.

Sturmböen rissen einen Baum in der Jersleber Straße in Elbeu um, die Feuerwehr musste die Fahrbahn wieder frei machen.

Wolmirstedt. - Heftige Sturmböen haben am Montagabend einige Schäden angerichtet. In der Jersleber Straße in Elbeu stürzte ein Baum auf die Straße. Die Feuerwehr wurde um 20.56 Uhr gerufen, weil die komplette Fahrbahn gesperrt war. Am nächsten Tag kappte ein weiterer Baum die Stromzufuhr.

Die Feuerwehr wurde am Montagabend um 20.56 Uhr gerufen, da wollten die Kameraden gerade ihren Übungsabend beenden. Ein Baum war auf die Jersleber Straße in Elbeu gekippt, die Fahrbahn war komplett gesperrt. Die Feuerwehrleute beeilten sich, den Baum zu zerkleinern und von der Fahrbahn zu schaffen.

Fahrzeuge mussten umfahren

„Es ist erstaunlich, wieviele Fahrzeuge auch am Abend noch auf der Straße unterwegs sind“, stellte Feuerwehrsprecher Yves Hummelt fest. Die Autos mussten den Umweg über die B189 fahren.

Offenbar auch eine Folge der Sturmböen war der stundenlange Stromausfall, den Elbeu und Glindenberg am Dienstag erlebten. Die Störung wurde um 11.08 Uhr erstmals bei den Stadtwerken gemeldet. Ursache für den Stromausfall war ein Baum, der auf eine Oberleitung gekippt war, offenbar in der Straße Am Küchenhorn.

Die Techniker waren stundenlang im Einsatz, die Hotline der Stadtwerke lief heiß. Zwischen 16 und 17 Uhr wurden die Leitungen wieder zugeschaltet.