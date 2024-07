Wolmirstedt. - Oldtimer-Freunde und kleine Löschbiber, Gegensätze ziehen sich offenbar wirklich an. Jedenfalls sind Michael Wesemann und Mario Schaefer vom Verein „Ohre-Classic“ nach Glindenberg gefahren und haben der Kinderfeuerwehr „Löschbiber“ 800 Euro übergeben. Die wissen schon genau, was sie damit machen.

Die Löschbiber sind Kinder aus Glindenberg und Mose, die bereits in ganz jungen Jahren die Grundlagen der Feuerwehrarbeit kennenlernen. Dabei werden sie von Janine Köppe und Katrin Söchtig betreut. Sie dürfen zwar noch nicht mit der Technik der „Großen“ hantieren, schauen jedoch genau hin, wenn sich die Türen der Feuerwehrautos öffnen.

Die Arbeit der Kinderfeuerwehr ist eine spielerische und erfüllt zwei wichtige Funktionen: Zum einen haben interessierte Kinder direkt im Ort die Möglichkeit, in ihrer Freizeit die Sache mit den großen roten Autos näher kennenzulernen und Teil der Gruppe zu sein, zum anderen setzt die „große“ Feuerwehr darauf, langfristig Nachwuchs zu gewinnen. Deshalb bekommen die „Löschbiber“ auch jederzeit Unterstützung von der „großen“ Wehr, versichert Ortswehrleiter Andy Opitz. Das Ohreclassic-Geld hilft dabei – es wird beispielsweise für neue Kleidung ausgegeben.

Ohreclassic-Tour 2024: Erste Zwischenprüfung an der Feuerwehr Glindenberg. Foto: Gudrun Billowie

Glindenberg war eine Station der diesjährige Ohreclassic-Tour am 8. Juni. Die wird vom Verein „Ohre-Classic“ organisiert, auch in diesem Jahr gingen über einhundert Oldtimer an den Start auf der Schlossdomäne. Die Tour führte durch Glindenberg, Magdeburg, Osterweddingen und Wanzleben zurück zur Schlossdomäne in Wolmirstedt.

Unterwegs müssen die Teilnehmer Zwischenprüfungen ablegen. Die erste Zwischenprüfung in diesem Jahr nahmen die Glindenberger Feuewehrleute ab. Die Oldtimerfreunde mussten schätzen, wie schwer eine Feuerwehrausrüstung wiegt.