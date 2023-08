In der Wolmirstedter Innenstadt eröffnet ein neues Werkstattgeschäft. Doreen Nowakowski verkauft Selbstgemachtes und hat sich vor allem dem Bedrucken verschrieben.

Teilzeit-Geschäft: Doreen Nowakowski wagt in Wolmirstedt Neubeginn

"Dackelperle" heißt das Geschäft von Doreen Nowakowski, weil sie mit Hundehalsbändern begann. Nun residiert sie am Zentralen Platz.

Wolmirstedt - Am Schaufenster des kleinen Geschäfts auf dem Zentralen Platz in Wolmirstedt drücken sich Passanten seit Tagen die Nasen platt. In den Regalen sind Taschen, Seifenspender, Hundehalsbänder und vieles mehr hübsch drapiert. Das kleine Geschäft öffnet ab jetzt jeden Mittwoch, den ganzen Tag über.

An anderen Tagen ist es nur stundenweise geöffnet, denn Inhaberin Doreen Nowakowski arbeitet woanders im Schichtsystem, betreibt den Laden derzeit in Teilzeit. Die aktuellen Wochenöffnungszeiten wird sie an der Tür ausweisen. Ob daraus ein Vollzeitgeschäft wird, lässt sie auf sich zukommen. Zunächst freut sie sich darauf, ihre Kostbarkeiten öffentlich anzubieten.

Fast alles ist selbstgemacht

Alles, was Doreen Nowakowski verkauft, fertigt sie selbst, am liebsten bedruckt sie Dinge. Angefangen hat die 48-jährige Glindenbergerin vor zwei Jahren mit Keramikhalsbändern für Hunde, die sollen vor allem bei ihrem geliebten Dackel Lotti die Zecken abwehren. Daher stammt der Name des Unternehmens: Dackelperle.

Erst später hat sie den Textildruck entdeckt, bedruckt nun alles, T-Shirts, Tassen, Taschen, auch Mitgebrachtes, denn sie arbeitet gern im Sinne der Nachhaltigkeit: „Es wird nichts mehr weggeworfen, alles wird bedruckt.“