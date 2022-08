Tote Bäume an der Autobahn 14 bei Dolle werden ersetzt - wer bezahlt?

Mit den abgestorbenen Bäumen an der A 14 bei Dolle beschäftigt sich die Autobahn GmbH. Wer wird nun für den Schaden zur Kasse gebeten?

Dolle - Nur wenige Blätter hängen an den Baumsetzlingen am Autobahnzubringer. Und die braune Färbung zeigt, dass der junge Baum an der A14 bei Dolle keine Wurzeln geschlagen hatte.