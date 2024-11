Der „Bördespeck“ steht kurz vor dem Comeback. Der berühmte Rauchkäse, ursprünglich in Vahldorf erfunden, kehrt zurück in Deutschlands Supermarktregale. Allerings wird die Verpackung der Spezialität weiterentwickelt.

Vahldorf/Laupheim - Viel hat das „Jermi Käsewerk“ im baden-württembergischen Laupheim in den vergangenen Monaten investiert. Zwar musste kein Geld für neue Technologien ausgegeben werden. „Wir haben aber viel interne Ressourcen bereitstellen müssen. Das war nicht ganz ohne“, sagt Leon Jerg, Juniorchef des Familienunternehmens. So floss offenbar viel Denkvermögen in die Wiedergeburt des berühmten „Bördespeck“. Wie es nun weitergeht.