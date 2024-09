Die „Pharma-Flitzer“ haben die Aktion „Stadtradeln“ in Barleben gewonnen. Eigentlich besteht die Truppe aus 47 Salutas-Mitarbeitern, die während der drei Wochen 14.637 Kilometer auf dem Rad zur Arbeit gefahren sind und damit rein rechnerisch fast 2,5 Tonnen Kohlendioxid eingespart haben.

Barleben - Die „Pharma-Flitzer“ haben beim „Stadtradeln“ Beeindruckendes geleistet. Die 47 Mitarbeiter der „Salutas Pharma“ haben während der dreiwöchigen Aktion 14.637 Kilometer abgespult und dabei rein rechnerisch knapp zweieinhalb Tonnen Kohlendioxid eingespart. 311 Kilometer hat jedes Gruppenmitglied in den Beinen. Damit belegt die Mannschaft den ersten Platz in der Barleber Teamwertung. Was haben die Radler erlebt?