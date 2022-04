Über 200 Jungen und Mädchen in Wolmirstedt im Trommelfieber

Gänsehaut-Feeling in der Halle der Freundschaft: Mehr als 200 Jungen und Mädchen trommelten dort am Freitagabend um die Wette. Der Abschluss einer grandiosen Projektwoche.

In nur einer Woche wurde ein Trommel-Programm auf die Beine gestellt.

Wolmirstedt - Eine atemberaubende Atmosphäre herrscht am Freitagnachmittag in der Halle der Freundschaft in Wolmirstedt. Allerdings sind es dieses mal nicht Lokalmatadore der heimischen Basketball-Mannschaft die für Stimmung sorgen, sondern die 209 Jungen und Mädchen der benachbarten Diesterweg-Grundschule. Im Beisein ihrer Eltern und Lehrer feiern sie den fuliminanten Abschluss einer einzigartigen Projektwoche.