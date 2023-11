Aus einem ganz normalen Trainingstauchgang wurde am Montag ein ungewöhnlicher Einsatz. Das ist passiert.

Die Tauchgruppe der Berufsfeuerwehr ist regelmäßig in den Gewässern rund um Magdeburg unterwegs, so auch im Ebendorfer Steinbruch.

Ebendorf - Eigentlich sollte es ein ganz normaler Trainingstauchgang werden, wie er wöchentlich stattfindet. Doch was die Kameraden der Berufsfeuerwehr Magdeburg am Montagvormittag im Steinbruch in Ebendorf entdeckt haben, wirbelte den gewohnten Ablauf wohl kräftig durcheinander.