Die Energiewende ist in Wolmirstedt sichtbar. Das Umspannwerk ist Drehkreuz für Windstrom, ab 2027 wird Energie über den Südostlink nach Bayern geschickt. Was hat die Stadt davon?

Riesige Strommasten sowie die Hallen für den Konverter sind in Wolmirstedt weithin sichtbar.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wolmirstedt. - Wolmirstedts Stromlandschaft wächst. Die Fläche am Umspannwerk ist geprägt von unzähligen Masten, an der B189 sind zwei Konverterhallen entstanden. Nun soll auch noch Deutschlands größter Batteriespeicher auf den Acker gebaut werden. Doch was hat eigentlich Wolmirstedt davon, außer einer Landschaft im Strom-Stil?