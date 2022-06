Volkshaus Colbitz: Neues Leben im Alten Krug

Die komplett neue Bestuhlung des Volkshauses in Colbitz hat Pächter Thomas Voigt bereits im Saal zusammengestellt.

Colbitz - Nur noch wenige Tage wird es dauern: Dann werden die Zeitungen an den Fenstern, die seit langer Zeit allen Neugierigen den Blick in die Räume des Volkshauses verwehren, endlich abgenommen. „Zum Start in den April werden wir den Gaststättenbetrieb aufnehmen“, verspricht Thomas Voigt. Er ist der neue Pächter des Alten Kruges.