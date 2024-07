Das Unternehmen „Laempe Mössner Sinto“ in Meitzendorf hat sich zum Global Player entwickelt. Der Maschinenbauer liefert seine Anlagen an Metallgießereien rund um den Globus. Spezialgebiet ist die Kernfertigung.

Meitzendorf - In der Werkshalle von Laempe in Meitzendorf herrscht reges Treiben. Das Klappern von Metall auf Metall und das Brummen und Summen verschiedener Werkzeuge durchwabert den Bau. Die mehr als ein Hektar große Halle ist in viele Segmente unterteilt. In jedem sind Mitarbeiter dabei, Maschinen zusammenzubauen.