Von FCM-Spielern bis Jersleber See: Das ist in der Börde in den Ferien los

Groß Ammensleben/Barleben. - In wenigen Tagen starten die Sommerferien. Spätestens jetzt fragen sich viele, was sie mit ihrer Zeit und vor allem der Freizeit ihrer Kinder anfangen sollen. Die Niedere Börde und Barleben bieten dazu ein vielfältiges Angebot, bei dem es vorrangig sportlich zugeht:

1 Sportlich in die Ferien

Direkt zum Start der Ferien lädt der SSV Samswegen von Freitag, 21. Juni, bis Sonntag, 23. Juni, zu einem dreitägigen Fest ein und feiert damit sein 140-jähriges Bestehen. Sport steht dabei im Mittelpunkt. Los geht es am Freitag mit Mitternachtsturnieren im Dart und Tischtennis ab 18 Uhr in der Samsweger Sporthalle. Mitzubringen sind eigene Kellen und Pfeile. Neben Preisen gibt es auch verschiedene Spiele für Kinder. Weil der Spaßfaktor für alle gelten soll, sind Profis nicht zugelassen. Die Startgebühr liegt bei jeweils zehn Euro pro Person beziehungsweise bei Mannschaftssportarten je Team, informiert der Verein.

Weiter geht es am Sonnabend, ab 10 Uhr, mit einem Beachvolleyball-Turnier auf dem Sportplatz. Um 16 Uhr folgt das Festprogramm und ab 20 Uhr der Sportlerball. Der Sonntag startet dann um 10 Uhr mit dem Frühshoppen inklusive Blaskapelle sowie weiteren Turnieren im Fußball und Tennis. Für alle Wettkämpfe ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Weitere Infos dazu gibt es beim Verein und via QR-Code auf den ausgehängten Plakaten.

2. Sommerfest in Vahldorf

Ebenfalls am Sonnabend, 22. Juni, gibt es in Vahldorf das dritte Sommerfest. Das startet um 14 Uhr mit einem Festgottesdienst mit dem Vahldorfer Kirchenchor. Ab 15 Uhr warten Kaffee und Kuchen auf die Besucher. Die kleinsten Gäste können sich über eine Hüpfburg, Fußball, Torwandschießen, Kinderschminken und vieles mehr freuen. Organisiert wurde auch wieder ein Flohmarkt. Beim abendlichen Grillen und Musik kann das Fest rund um die St. Johannes Kirche ausklingen.

3. Party am Jersleber See

Nach der Party am Wolmirstedter Küchenhorn Anfang Juni folgt nun die Disko am Jersleber See. Das 80er und 90er Jahre Sommer-Open-Air findet am kommenden Sonnabend, 22. Juni, zum dritten Mal am Jersleber See statt. Ab 20 Uhr gibt es dort die Disko unter „Mond und Sternen“. Dort legt „NDR2-Kult-DJ“ Fabian Schmelzer die Hits aus dem damaligen „Seeblick“ auf, informiert der Veranstalter. „Kalte Cocktails, frisch Gezapftes vom Fass und leckere Wurst vom Grill gehören natürlich wieder dazu“, heißt es weiter. Der Eintritt zur Party kostet 10 Euro pro Person, Jugendliche haben nur in Begleitung der Eltern Zutritt. Die Parkplätze in der Nähe des Geländes sind kostenlos.

4 Feriencamp am See

Um dem Bewegungsmangel von Kindern und Jugendlichen entgegenzuwirken und sie gleichzeitig in die Natur zu bringen, hat die mobile Kinder- und Jugendarbeit der Niederen Börde wieder ein Feriencamp am Jersleber See organisiert. Geplant ist die neunte Auflage des Ferienangebotes von Dienstag, 25. Juni, bis Freitag, 28. Juni. Ein zweites Angebot mit demselben Programm folgt von Montag, 1. Juli, bis Donnerstag, 4. Juli. „Für die erste Woche sind wir schon restlos ausgebucht, für die zweite Woche gibt es aber noch freie Plätze“, informiert Sozialpädagoge Steffen Niemann.

Dazu locken verschiedene Aktionen an den Jersleber See. Neben dem Baden im See, Lagerfeuer, Grillen, sowie Abenteuer und Ausflüge mit dem Fahrrad und sportlichen Aktivitäten gibt es verschiedene Spiele und einige Überraschungen. „So können wir wieder einmal gemeinsam sorglos und umweltbewusst den Sommer, die Ferien und auch die Freundschaft genießen“, teilt das Camp-Team mit.

5. Spaß bei der Feuerwehr

Zum Tag der offenen Tür lädt indes die Feuerwehr Jersleben am Sonnabend, 29. Juni, in das Dorfgemeinschaftshaus „Flocke“ ein. Von 11 bis 15 Uhr bieten die Freiwilligen der Feuerwehr ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie. Neben einer Technikschau der Fahrzeuge und Vorführungen gibt es eine Hüpfburg zum Austoben für die Kleinsten. Ebenso wird eine Mal- und Bastelstraße aufgebaut und für Speisen und Getränke ist gesorgt.

6. Radtour mit Fährfahrt

Wer sich noch weiter sportlich betätigen möchte, hat dazu Ende Juni in Jersleben die Gelegenheit. Der Heimatverein lädt dann zu einer Radtour ein. Los geht es Sonntag, 30. Juni, um 10 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus „Flocke“. „Plant circa 25 bis 30 Kilometer bei mittelschwerer Fahrtstrecke ein“, teilt der Verein in der Ankündigung mit. An Getränke und Snacks sollte selbst gedacht werden, ebenso an etwas Geld für die geplante Fährüberfahrt.

7. Sommerfest der Vereine

Zum großen Sommerfest laden am Sonnabend, 27. Juli, die Vereine der Niederen Börde ein. Die Veranstaltung startet um 11 Uhr. Die ersten Höhepunkte werden der Aufmarsch und das Platzkonzert der Schalmeienkapelle der Freiwilligen Feuerwehr um 11.30 Uhr sein. Auf der Bühne stehen dann um 15 Uhr „De Mädels“ aus Dahlenwarsleben. Am Nachmittag wird es zudem eine Floßfahrt auf dem Mühlteich für jedermann geben, „das beste Kostüm wird prämiert“, versprechen die Veranstalter.

Das Abendprogramm bilden die Musik von DJ Dirk ab 19 Uhr sowie die Livemusik mit dem Sänger der Skystones Magdeburg, Michael Himmelstein. Ebenso wird es einen Flohmarkt für jedermann geben. Teilnehmer werden gebeten, sich dafür anzumelden. Ganztägig gibt es zudem Angebote rund um das Angeln und Zielwerfen für Kinder sowie eine Hüpfburg und Kinderschminken. Basteln und ein Floßwettkampf stehen genauso auf dem Programm wie Angebote der Freiwilligen Feuerwehr.

8. Fußballschule des 1. FCM

In der Woche von Montag, 29. Juli, bis Freitag, 2. August, bietet der SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben über das Auswärtscamp des 1. FC Magdeburg eine Fußballschule an. Jungen und Mädchen im Alter von 6 bis 13 Jahren können sich dazu anmelden. Das fünftägige Camp kostet 210 Euro und finden auf dem Gelände des gastgebenden Vereines, also in Dahlenwarsleben, statt. Alle Camps sind dabei ohne Übernachtungsmöglichkeit.

9. Benefiz-Fußballspiel

Am Freitag, 2. August folgt ein Benefizspiel, organisiert vom SG Grün Weiß Dahlenwarsleben, mit Barabend und Cocktails. Mit dabei sind namhafte Spieler des 1. FC Magdeburg. „Das alles findet im Rahmen der 140-Jahrfeier unseres Vereins statt“, erklärt der Vorsitzende Marcel Wahnschaap. Gesammelt wird dabei für die Kinderkrebsforschung.

10. Niedere Börde Cup

Am Sonnabend, 3. August, folgt in Dahlenwarsleben der Niedere-Börde-Cup mit anschließender Party mit DJ Martin.

11. Talkrunde mit FCM-Spielern

Für Fans des 1. FC Magdeburg bietet der SG Grün Weiß Dahlenwarsleben am Sonntag, 4. August, eine Talkrunde mit Spielern der FCM-Mannschaft von 1974. „Wer genau da kommt, wird noch nicht verraten, spannend wird es aber sicher“, macht der Vorsitzende des Dahlenwarsleber Fußballvereins, Marcel Wahnschaap, neugierig.