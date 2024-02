Die Ganztagsschule Zielitz gewährte am Tag der offenen Tür Einblicke in den Alltag. Aber auch der noch laufende Umbau interessierte.

Zielitz - Die Ganztagsschule „Werner Seelenbinder“ in Zielitz organisierte wieder ihren jährlichen „Tag der offenen Tür“ – am Schulstandort in Zielitz und in der Außenstelle Wolmirstedt.

Zum Schulalltag unter ihrem Leitgedanken „Lernen und sich wohlfühlen“ hatten Eltern, künftige Schüler und Interessierte die Gelegenheit, einen Einblick in den Tagesablauf und die verschiedenen Projekte zu erhalten.

Gemeinsam mit den Lehrern bereiteten einzelne Schüler interessante Aktivitäten und kleine Experimente vor. Spaß haben und Interesse wecken – das war das erklärte Ziel.

Viele Fragen zum Unterrichtsmodell

Auch für die Beantwortung aufkommender Fragen zu möglichen Schulabschlüssen, dem Unterrichtsmodell 80/10, den Praxislerntagen in der Klasse 8 und vielfältigen außerunterrichtlichen Aktivitäten standen die Lehrer zur Verfügung.

Die Kinder und deren Eltern hatten viele Fragen. Diese betrafen nicht nur den Unterricht. Großes Interesse gab es auch an den außerschulischen Aktionen. Die Jugendkoordinatorin der Verbandsgemeinde Elbe-Heide, Sandra Kirchmann, stellte zusammen mit dem Tischlermeister Joachim Könitz Arbeiten und Ideen für die Freizeitbeschäftigung vor.

Der Physikunterricht verspricht spannend zu werden. Foto: GS Zielitz

Bei einem geführten Rundgang entlang der derzeitigen Baustelle an der Schule konnten sich die Interessierten über den Fortgang der Umbauarbeiten informieren. Möglich war zudem auch ein Blick in einen bereits umgebauten, neuen Unterrichtsraum der angrenzenden Grundschule als einen Ausblick auf die Zukunft. Vorgesehen ist, dass bereits ab dem kommenden Schuljahr hier Kinder lernen können.

„Für den gelungenen Tag bedanken wir uns bei allen Anwesenden und Besuchern für die Unterstützung und das Interesse“, heißt es in einer Mitteilung der Ganztagsschule „Werner Seelenbinder“ in Zielitz.