Wolmirstedt. - Wärmepumpe, was sonst? Für Bauherren und Baufachleute ist das gar keine Frage. Andreas Telge und Thoralf Schmidt blicken auf das nagelneue Minihaus im Lindhorster Weg und sind überzeugt: Alles richtig gemacht. Das Minihaus ist energetisch auf dem neuesten Stand. Was aber gilt für andere Häuser in Wolmirstedt? Das will die Stadt in einer kommunalen Wärmeplanung herausfinden. Ein erster Schritt ist getan.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.