Warum Corona-Tests das Haldensleber Landratsamt so stressen

Die Bundeswehr hilft: Um das Gesundheitsamt im Landkreis Börde zu unterstützen, sind immer wieder neue Soldaten der Bundeswehr in der Verwaltung in Haldensleben vor Ort und geben die Befunde ein. Diese Aufgabe frisst viel Zeit.

Haldensleben - Mehrere Hundert Neuinfektionen mit dem Corona-Virus werden täglich im Landkreis Börde registriert. Das sind viele, das erkennt sogar der Laie. Für die Landkreisverwaltung bedeutet diese Zahl nicht nur viele Krankheitsfälle, sondern vor allem jede Menge Arbeit. Hunderte Bescheide wollen eingetippt werden, und zwar nicht nur in ein System, sondern in zwei Datenbanken. Hunderte Menschen mit dazugehörigen Familien, Freunden und Kollegen stecken hinter dieser Zahl – viele von ihnen haben Fragen zur anstehenden Quarantäne, es stehen Arbeitgeber dahinter, Schulklassen, Kita-Gruppen, die womöglich ebenfalls Redebedarf zur Vorgehensweise bei einem positiven Testergebnis haben. Wo fängt man bei alledem am besten mit der Arbeit an?