Warum die Bearbeitung in der Führerscheinstelle des Landkreis Börde durchaus fünf Monate dauern kann

Wegen der Führerscheinstelle des Landkreises Börde erreichen die Volks- stimme immer wieder Beschwerden. Ein Betroffener hat sich nun gemeldet und offen gelegt, was in der Behörde schief zu laufen scheint.

In der Führerscheinstelle des Landkreises sollen nun Stellen aufgestockt werden um das Arbeitsvolumen zu kompensieren.

Farsleben/Haldensleben - Der Mann, um den es in dieser Geschichte geht, will seinen Namen nicht öffentlich in der Zeitung lesen. Zu peinlich ist ihm das Geschehene. Trotzdem ist er verärgert. Über die Arbeit des Landkreises und vor allem der dort angesiedelten Führerscheinstelle.