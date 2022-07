Warum in Barleben ab den Sommerferien keine Jugendarbeit mehr möglich ist

Barleben - Sabine Unze sitzt mit mehreren Jungen und Mädchen am Sonnabendnachmittag am Feldrand zwischen Barleben und Elbeu. Die Gemeindesozialarbeiterin fragt die Kinder und Jugendlichen, was sie in den Sommerferien vorhaben und wo sie ihre Freizeit verbringen wollen. Denn eines steht bereits fest: Ihr Anlaufpunkt, der Jugendclub, wird am kommenden Sonnabend zum letzten Mal öffnen.