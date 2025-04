Was Angelika wirklich braucht: Insolvenz im Bodelschwingh-Haus wirft Fragen auf

Soziale Einrichtung in Wolmirstedt arbeitet sich aus der Insolvenz

Angelika Gehn arbeitet in der Näherei des Bodelschwingh-Hauses, hilft aber auch in der Küche aus.

Wolmirstedt. - Wie kann eine Einrichtung, die sich um Menschen mit Behinderung kümmert, „Pleite“ gehen? Welches System steckt dahinter und an welcher Stelle hat es versagt? Eine Spurensuche in der Werkstatt für behinderte Menschen in Wolmirstedt.