Was es bedeutet, wenn die Bürgermeisterin in Wolmirstedt fehlt

Rathaus in Wolmirstedt

Vor fast genau einem Jahr, am 12. März 2022, versenkten Bürgermeisterin Marlies Cassuhn und Ortswehrleiter Matthias Fischer die Zeitkapsel des neuen Feuerwehrgerätehauses in Farsleben.

Wolmirstedt. - Der Posten der Bürgermeisterin ist in Wolmirstedt einzigartig, die Bürgermeisterin ist von den Bürgern für sieben Jahre gewählt. Was aber passiert, wenn sie lange ausfällt? Was bedeutet das für die Zwölftausend-Einwohner-Stadt?