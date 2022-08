Was junge Familien an Wolmirstedt reizt

Der kleine Kurt soll in Elbeu groß werden, Robert und Josefine Zilke haben ihrer Familie ein Haus gebaut. Nach Jahren in Nordrhein-Westfalen sind sie gern nach Sachsen-Anhalt zurückgekehrt.

Wolmirstedt - Die Freude über den Einzug ins neue Haus steht den Zilkes ins Gesicht geschrieben. „Wir vermissen nichts“, sagen Robert und Josefine Zilke und strahlen ihr Söhnchen Kurt an. Das Wohngebiet in Elbeu war ihr Wunschstandort und damit sind sie nicht allein. Das lange verwaiste Wohngebiet „Sonnenblick“ ist restlos bebaut. Bald wird es in Richtung B189 um weitere Grundstücke erweitert. Was zieht die Leute nach Elbeu, überhaupt nach Wolmirstedt?