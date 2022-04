Weihnachtskörbchen kehren von der Reise durch Wolmirstedt voll zurück

Wolmirstedt - Was ist aus der Aktion „Weihnachtskorb“ geworden? „In den Körben steckte am Ende mehr, als wir am Anfang hineingegeben haben“, sagt Lustgrabenbewohnerin Kathleen Rojahn (3.v.r.). Außerdem war von den anfänglich hineingesteckten Dingen keines mehr dabei. Das heißt, jedes Geschenk hatte einen Liebhaber gefunden. Dafür waren die Körbe noch mehr gefüllt, als am Anfang.