Was entsteht, wenn Bildhauer Paul Ghandi, Grafikerin Viktoria Veil und Fotograf Alexander Suslow die Kunst der jeweils anderen ausprobieren? Das spannende Ergebnis wird ab 29. November in Buckau gezeigt.

Wolmirstedt. - Der Krieg in der Ukraine tobt. Ob und welche Waffen geliefert werden, wie der Krieg eskaliert, ist beängstigendes Dauerthema. In Wolmirstedt und Magdeburg jedoch arbeiten drei Künstler zusammen, von denen einer in Deutschland, einer in Russland, eine in der Ukraine geboren ist. Wie geht das im Jahr 2024, über zwei Jahre nach Kriegsbeginn?