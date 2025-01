Wolmirstedt. - Wer hin und wieder Sperrmüll abholen lässt, weiß, dass der erst einen Abend vorher vor die Tür gelegt werden darf. In Wolmirstedt lagert seit Monaten ein Haufen, der sich bei illegalen Müllentsorgern großer Beliebtheit erfreut, denn er wächst immer weiter. Mehrfach wurde der Sperrmüll trotz Anmeldung nicht abgeholt. Eine Volksstimme-Leserin mahnt nun nicht nur das unschöne Stadtbild an, sie sorgt sich aus gegebenem Anlass auch um die Brandsicherheit. Denn zuletzt kam es in der Stadt vermehrt zu Bränden. Am 19.Januar ging unter anderem ein Sperrmüllhaufen neben einem Wohnhaus am Bahnhof in Flammen auf.

