Naturschützer geschockt Seltene Blumen ausgebuddelt: Population im Landkreis Stendal zerstört

Auf einer Wiese bei Volgfelde in der Altmark sind mehrere Schachbrettblumen illegalerweise ausgegraben worden. Es war der einzige Ort im Landkreis Stendal, an dem die Art in großer Population gewachsen ist.