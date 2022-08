Geschlossene Schranken Wenn Rettung an der Schranke in Wolmirstedt festsitzt

Was Autofahrer nervt, kann Rettungswagen in Bedrängnis bringen: Die endlos lange geschlossenen Schranken am Bahnübergang in Wolmirstedt. Für Notfallpatienten geht wertvolle Zeit verloren.