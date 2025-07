Für die Burggaststätte auf dem Burgberg in Arneburg hat sich ein neuer Betreiber gefunden. Er ist in der Gastroszene in Stendal kein unbeschriebenes Blatt. Wann das Lokal wiedereröffnen soll.

Arneburg - Der Burgberg in Arneburg ist ein beliebtes Reiseziel im Landkreis Stendal. Mit seiner malerischen Aussicht über die Elbe und die Dächer der Stadt lockt er viele Gäste an. Wer jedoch nach einem kleinen Spaziergang entlang des Wassers oder über den sanierten Burgberg auf der Suche nach einer Stärkung an der Burggaststätte vorbeikommt, steht vor verschlossenen Türen. Das wird sich nun ändern. Für das Restaurant hat sich ein neuer Betreiber gefunden. In Stendal ist er kein Unbekannter.