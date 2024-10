35 Bürger aus der Gemeinde bei Magdeburg machen sich für die Gesellschaft stark und sind deshalb Träger eines extra geschaffenen Preises. Warum die Ehrenamtler so wichtig sind.

Klaus Randel liebt das Angeln seit seiner Kindheit. In den 1970er Jahren begann sein Engagement im heutigen Angelverein „Friedfischteam“ Barleben. Für sein Ehrenamt ist er nun gemeinsam mit weiteren 34 Barlebern ausgezeichnet worden.

Barleben - Wenn Klaus Randel angelt, spielen Alltag und Zeit keine Rolle mehr. „Im Sommer fange ich Fische, im Winter gehe ich zur Jagd. Mein Kühlschrank ist immer voll“, erzählt der 77-Jährige. Die Angelrute hat er erstmals im Alter von zwölf Jahren in die Hand genommen. „Damals war unser Hauswirt verstorben und seine Witwe wollte alles wegschmeißen. Alles, was ich brauchte, durfte ich mir nehmen. Angeln waren auch dabei“, erinnert sich der rüstige Rentner. Seine ersten selbst gefangenen Fische waren Barsche. Warum Klaus Randel für seinen Verein und damit die Gemeinde Barleben so wichtig ist.