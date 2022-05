Historisches Wie der „Stahlhelm“ auch in den Ortschaften in der Ohre-Region Fuß fasste

Der „Stahlhelm“ gilt in der Geschichtsschreibung als einer der Steigbügelhalter zur Machtergreifung Adolf Hitlers. In fast jedem Dorf in der Region an der Ohre gab es einen Ableger, wie Historiker Wilfried Lübeck bei Recherchen im Museum in Wolmirstedt herausfand.