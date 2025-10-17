Die Niedere Börde will trotz finanzieller Engpässe und begrenzter Flächen ihre Wirtschaftsförderung neu ausrichten und Unternehmen gezielt ansiedeln.

Wie die Gemeinde um neue Gewerbeflächen und Strategien ringt

Im Gewerbegebiet Vahldorf direkt am Mittellandkanal sind noch Flächen frei. In Ausschüssen der Niederen Börde sollen die Grundlagen für die weitere Wirtschaftsförderung in der Gemeinde ausgelotet werden.

Dahlenwarsleben - Dass die Niedere Börde stets mit leeren Kassen zu kämpfen hat, ist kein Geheimnis. Zum Vergleich: Während die Gemeinde mit Sitz in Groß Ammensleben in diesem Jahr etwa 7,62 Millionen Euro investieren kann, stehen der Nachbargemeinde Barleben etwa 10 Millionen Euro für investive Maßnahmen zur Verfügung.