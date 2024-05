Ebendorf - Sechs Wochen Zeit hatte der Barleber Gemeinderat dem Kultur- und Geschichtsverein Ebendorf gegeben, um mit der Gemeinde in Kaufverhandlungen zu treten. Warum der Verein skeptisch bleibt.

Tatsächlich hat es fristgemäß erste Kontakte zur Zukunft des Mühlenhofes gegeben. Das hat Barlebens Bürgermeister Frank Nase (CDU) auf Nachfrage erklärt. „Der Verein ist von uns angeschrieben worden mit der Anfrage, über ein Kaufangebot verhandeln zu wollen. Dies ist in einer Rückantwort bestätigt worden“, sagte der Verwaltungschef und betonte: „Wir sind in den Verhandlungen.“

Diese würden eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Nun gehe es darum, viele Details zu klären, so unter anderem der mögliche Kaufpreis. Und: „Ein Objekt kaufen wie gesehen, wird es nicht geben.“ Vielmehr sei die Gemeinde bestrebt, das Objekt Mühlenhof in einem verkehrsrechtlich einwandfreien Zustand zu übergeben. „Dafür werden wir sorgen.“

Viele Detailfragen

Was genau das heißt, ließ Frank Nase offen. Diese Frage werde ebenfalls zu klären sein: Wird der Scheunenteil nun doch zeitnah mit Haushaltsmitteln saniert? Und auf welche Art und Weise? Genau diese Punkte hatte zu teils heftigen Diskussionen geführt, zuletzt während der besagten Ratssitzung im März.

Der Mühlenhof ist ein kleines Anwesen in Meitzendorf, das der Gemeinde Barleben gehört. Genutzt wird es vorrangig vom örtlichen Kultur- und Geschichtsverein, für Versammlungen sowie für Veranstaltungen, zu denen die Heimatfreunde einladen. Außerdem wurde der südliche Scheunenteil, die Mühle, von Gerümpel befreit und mittels neuer Holzdielen gesichert, Elektrokabel im und zum Gebäude verlegt sowie eine kleine Bühne auf dem Hof errichtet – alles dank gesammelter Sponsorengelder.

Zuletzt hatte der Verein für Aufsehen gesorgt, als er vor gut einem Jahr die einst erste elektrisch betriebene Mühle der Region in bestem Zustand präsentierte. Nach 60 Jahren Stillstand hatten Mitglieder und Helfer das historische Getriebe, die Transmission aus Holz, fachmännisch saniert und am deutschlandweiten Mühlentag erstmals der Öffentlichkeit präsentiert.

Doch der nördliche Scheunenteil des Mühlenhofes konnte bisher nicht genutzt werden. Der Verein hatte bereits einen Sponsor für das Konstruktionsholz besorgt. Schließlich ist der Dachstuhl und das Ständerwerk im Inneren der Scheune marode und einsturzgefährdet. Betreten verboten.

Abriss oder Sanierung?

Deshalb sollte eine Lösung her. Im Fokus stand eine von der Verwaltung vorbereitete Beschlussvorlage, nach der sich die Politiker für eine von zwei durch ein Planungsbüro erarbeitete Lösungsmöglichkeiten zu entscheiden hatten.

Die erste Variante ging vom Erhalt des Gebäudeteils sowie von Kosten in Höhe von rund 165.000 Euro aus. Darin enthalten war die Erneuerung des in die Jahre gekommenen Dachstuhls, der Einbau einer Stahlbetondecke als Ersatz für die marode Holzbalkendecke sowie die Sanierung der Außenfassade der gesamten Scheune.

Kaufangebot bisher abgelehnt

Die zweite Variante – die teuerere – ging von einem Abriss des maroden Gebäudeteils sowie einer Fassadensanierung des linken Scheunenteils aus. Die Kosten wurden mit rund 116.000 Euro angegeben. Allerdings müsste für den Abriss Ersatz geschaffen werden. Somit hätten sich die voraussichtlichen Gesamtkosten auf rund 171.000 Euro summiert. Die Kosten für den Erhalt wären rund 6.000 Euro niedriger ausgefallen.

Der örtliche Kultur- und Geschichtsverein will den Erhalt des nördlichen Gebäudeteils, um die historisch gewachsene Hofstruktur zu bewahren. Ein Kaufangebot der Gemeinde war zuvor abgelehnt worden. So sah sich der Verein nicht in der Lage, die Verantwortung für die Immobilie zu übernehmen und künftig anfallende Kosten zu stemmen.

Kein Ersatz für die Scheune?

Die letzte Hoffnung lag nun beim Gemeinderat. Doch dessen Mitglieder hatten sich mehrheitlich für eine neue, eine dritte Variante entschieden, nach der der Verein binnen sechs Wochen in Kaufverhandlungen mit der Gemeinde treten muss. Sollte dies nicht geschehen, würde der nördliche Teil der Scheune abgerissen, dafür jedoch kein Ersatz geschaffen werden.

Diese Entscheidung hatte für Empörung unter den im Saal anwesenden Vereinsvertretern gesorgt. Auch René Jänicke teilte seinen Unmut mit. „Es scheint bewusst nach keiner einvernehmlichen oder vernünftigen Lösung gesucht zu werden, um das Gebäude einer der ersten Motormühlen im nahen Umkreis auf sinnvolle Weise der Nachwelt zu erhalten“, schrieb der Volksstimme-Leser. Entweder Abriss oder Kauf. „Leider vermisse ich die Erläuterung, wie ein solches Unterfangen der Verein ohne eigene größere Geldmittel bewerkstelligen soll.“ Aussagen einzelner Gemeinderäte, Ortschaft und Verein trügen nichts zur Gestaltung des Mühlenhofes bei, „zeugen scheinbar von völliger Unkenntnis dessen, was die Mitglieder des Vereines in etlichen Stunden geleistet haben“.

Es gibt viele Fragezeichen

Wie Frank Nase nun erklärte, gebe es „Stand jetzt tatsächlich noch viele Fragezeichen“. So müssten neben den Details zur Instandsetzung des maroden Scheunenteils auch finanzielle Anreize für den Verein geprüft werden. Möglich seien gemeindliche Fördermittel, sollten die Heimatfreunde von der Kaufoption Gebrauch machen. Auch Gelder aus dem EU-Topf „Leader“ müssten akquiriert werden. Denkbar sei zudem die Übernahme von 100 Prozent der im Mühlenhof anfallenden Nebenkosten durch die Gemeinde.

Michael Oeltze hat indes die Aussagen des Bürgermeisters bestätigt. „Ja, die Verhandlungen laufen“, betonte der Vorsitzende der Ebendorfer Kultur- und Geschichtsvereins. „Nun warten wir auf ein konstruktives Angebot seitens der Gemeinde. Mit diesem als Basis können wir dann in die Mitgliederversammlung gehen.“

Skepsis bei Mitgliedern

Allerdings sei die Stimmung unter den Mitstreitern verhalten. Vor allem die Älteren hegten Skepsis gegenüber der Kaufoption. Es bestünden Bedenken, dass die Verantwortung für die Immobilie nicht zu stemmen sei. „Was ist, wenn die Heizung kaputt geht? Das können wir doch nicht bezahlen“, zweifelt Michael Oeltze.

Deshalb gelte es, den Mühlenhof mit Leben zu erfüllen, um Gelder einzuspielen. Bereits am Pfingstmontag, 20. Mai, steht die nächste Veranstaltung an – der Ebendorfer Mühlentag. Um 11 Uhr öffnet sich das Tor in der Haldensleber Straße. Neben einem Rahmenprogramm mit verschiedenen Auftritten wird durch die Mühle geführt. Dabei kann auch die Transmission in Aktion erlebt werden. Zur Stärkung gibt es unter anderem Mühlensuppe und Ebendorfer Mühlenbrot.