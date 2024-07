In Wolmirstedts Schulen haben Handwerker das Zepter übernommen. Der Landkreis investiert in die Substanz.

Wie Handwerker die Schulen in Wolmirstedt schöner machen

Maler René Bage sorgt in der Gerhard-Schöne-Schule für einen neuen Anstrich.

Wolmirstedt. - Die Sommerferien haben begonnen, die Kinder ihre Schulzeugnisse erhalten und sind aus den Schulen gestürmt. Ruhe kehrt in den Gebäuden dennoch nicht ein, denn nun übernehmen die Handwerker das Zepter. Der Landkreis hat für seine Schulen Geld in die Hand genommen. Allein in den Wolmirstedter Einrichtungen werden 157.500 Euro verbaut.