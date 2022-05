Wie in Groß Ammensleben der Reichspräsident gewählt wurde

Groß Ammensleben - Der Historiker aus Groß Ammensleben beginnt seine Ausführungen mit einer Äußerung von Joseph Goebbels. So schrieb Hitlers späterer Minister für Propaganda und Volksaufklärung am 19. Januar 1932 in sein Tagebuch: „Wir werden nach und nach den Marxismus in die Knie zwingen, uns stehen große Erfolge bevor.“