In Dahlenwarsleben und Gersdorf wird es auch in dieem Jahr viele Veranstaltungen geben. Einen wesentliche Rolle wird ein Kremser spielen, der von Freiwilligen neu aufgebaut wurde.

Veranstaltungen in der Börde

In etlichen freiwilligen Aufbaustunden haben Dahlenwarsleber und Gersdorfer einen alten Kremser auf Vordermann gebracht.

Dahlenwarsleben/Gersdorf - In Dahlenwarsleben und seinem Ortsteil Gersdorf wir auch in diesem Jahr viel passieren. „Wir sind schon längst in den Planungen“, sagt Ines Wiersdorf vom Heimat- und Kulturverein Dahlenwarsleben. Sogar einen Flyer haben die Akteure beider Orte vorbereitet. „Das ist ein Ergebnis des Vereinsstammtisches“, betont die Vereinsvorsitzende.