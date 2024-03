Die Gebühren für die Kinderbetreuung in Barleben sollen gesenkt werden. Das fordert zumindest die Fraktion FWG/Grüne im Gemeinderat. Wie stehen die anderen Fraktionen zu dem Vorstoß?

Wird das letzte Kita-Jahr in Barleben kostenlos?

Barleben. - Die Fraktion FWG/Grüne im Barleber Gemeinderat will Eltern entlasten. Bereits im September hatte Jörg Brämer den Antrag eingebracht, über die Umsetzung eines kostenfreien letzten Kita-Jahres zu debattieren. Nun wird in den Beratungsgremien der Vorstoß diskutiert. Nun steht die finale Debatte im Gemeinderat an.