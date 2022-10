Bei Nelskamp in Groß Ammensleben fahren die Öfen wieder hoch

Sieben Wochen nach Einführung der Kurzarbeit fahren die Nelskamp-Dachziegelwerke ihre Produktionen wieder hoch. Die Mehrzahl der Mitarbeiter des Werks in Groß Ammensleben sind bereits zurück an ihren Arbeitsplätzen - wenn auch zum Teil mit gemischten Gefühlen.

