Wo im Landkreis Börde neue Radwege entstehen sollen

Wolmirstedt - In der Stadt Rad zu fahren, ist für viele Menschen keine große Sache. Aber wenn es um längere Strecken geht, die zum Teil über Landstraßen gehen, da bleibt das Fahrrad dann doch häufiger mal in der Garage oder dem Keller. Damit dass künftig nicht mehr so häufig passiert, sollen im Landkreis Börde vier neue Radwege außerhalb von geschlossenen Ortschaften, auf Kreisstraßen, entstehen.