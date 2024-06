Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wolmirstedt. - Darf, kann, will eine Stadt nach so einer entsetzlichen Tat ein Stadtfest feiern? Diese Frage stand in Wolmirstedt am Sonnabend, 15. Juni, am Tag nach der Messerattacke mit zwei Toten und drei Verletzen, im Raum. Um 14 Uhr startete das Bühnenprogramm. Womöglich hätten ein paar Worte der Bürgermeisterin an die Gäste gut getan. Doch Marlies Cassuhn war nicht zu sehen.