Wolfgang Buschner lädt Leute mit Lokalkolorit zur Talkrunde ins Wolmirstedter Bürgerhaus

Die kabarettistische Talkrunde „B-fragt“, also Buschner fragt, steuert auf die siebte Auflage zu. Der Moderator achtet bei seinen Gästen darauf, dass sie aus der Region kommen und lustig sein können.

Wolmirstedt - Fünf Gäste hat Wolfgang Buschner zu seiner kabarettistischen Talkrunde „B-fragt“ am Sonnabend, 23. April, in den Schlosskeller eingeladen. Was erwartet das Publikum?